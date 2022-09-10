Ахметов: ЦСКА сильно изменился. Федотов показал хороший футбол до этого. Чему удивляться?

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением об игре ЦСКА, за который он ранее выступал. Сегодня, 10 сентября, ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.



«Конечно, ЦСКА сильно изменился. Новый тренер, своё виденье. Команда знает, что хочет. Хорошая команда, достойно идут. Стали ли сильнее? Посмотрим после последнего тура.



Чему удивляться? Федотов показал хороший футбол до этого. В ЦСКА есть хорошие игроки, поэтому для меня неудивительно», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.



В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.



На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч.