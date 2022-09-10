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Ахметов: ЦСКА сильно изменился. Федотов показал хороший футбол до этого. Чему удивляться?

Ахметов: ЦСКА сильно изменился. Федотов показал хороший футбол до этого. Чему удивляться?
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением об игре ЦСКА, за который он ранее выступал. Сегодня, 10 сентября, ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.

«Конечно, ЦСКА сильно изменился. Новый тренер, своё виденье. Команда знает, что хочет. Хорошая команда, достойно идут. Стали ли сильнее? Посмотрим после последнего тура.

Чему удивляться? Федотов показал хороший футбол до этого. В ЦСКА есть хорошие игроки, поэтому для меня неудивительно», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.

В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.

На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч.

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