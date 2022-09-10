Ахметов: я скучаю по ЦСКА, а без болельщиков здесь атмосфера не та

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за московский ЦСКА, рассказал, как изменилась атмосфера на матчах армейцев.
«Я здесь пробыл четыре года, поэтому скучаю по ЦСКА. Для меня это родной стадион, я люблю болельщиков. Ностальгия есть, но я сейчас в «Краснодаре», полностью выкладываюсь, и теперь я здесь хочу доказать и проявить себя.
Без болельщиков атмосфера не та. На ЦСКА в первую очередь», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, многие фанатские группы клубов Российской Премьер-Лиги бойкотируют матчи турнира в связи с введением Fan ID, среди них — болельщики ЦСКА.
Ахметов выступал за армейцев с июля 2018 года по июль этого года, затем перешёл в «Краснодар» в качестве свободного агента.
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