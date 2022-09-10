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«К Моуринью это не имело никакого отношения». Марсьяль — о Луи ван Гале

«К Моуринью это не имело никакого отношения». Марсьяль — о Луи ван Гале
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вспомнил о совместной работе с Луи ван Галом.

«У меня были прекрасные отношения с Луи ван Галом в первом сезоне. Я люблю учиться, и когда такой джентльмен, как он, находит время, чтобы заставить меня посмотреть видео с моими матчами в его офисе, чтобы объяснить мне некоторые вещи, это лучше всего.

Однажды я сделал дубль, и он заставил меня прийти на видео, чтобы поговорить со мной. Так что я говорю ему, что забил дважды, так в чём проблема? Он хотел поговорить со мной об углах бега, зонах движения и т. д. Я сказал ему, что понял, и он сказал, что ему нравится мой характер. К Моуринью это не имело никакого отношения», — приводит слова Марсьяля France Football.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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