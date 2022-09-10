Ахметов — о голе в Кубке: называют киргизским Месси? Мы это уже прошли, я повзрослел
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, как воспринял высокую оценку собственного гола в Кубке России.
«Видел реакцию на свой гол в Кубке. Буду стараться так ещё. Понятно, что это не легко. Надо чаще брать игру на себя в штрафной площади и пользоваться сильными качествами.
Называют киргизским Месси? Это мы уже прошли. Я повзрослел», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 10 сентября, «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ уступил ЦСКА со счётом 1:4.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.
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