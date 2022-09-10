«Кадис» — «Барселона»: футболисты вернулись на поле, матч будет продолжен

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играет с «Барселоной». В концовке игры стало плохо одному из болельщиков на трибунах, матч был остановлен. Спустя долгое время футболисты вернулись на поле и начали подготовку к возобновлению матча.

Фото: Окко

Напомним, в начале последней десятиминутки матча главный арбитр подбежал к бровке поля, показав, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Матч остановили на неопределённое время, болельщику продолжают оказывать помощь. Вратарь «Кадиса» Ледесма передал бригаде медиков на трибуне дефибриллятор. Игроки собрались в центре поля для ожидания решения Серро Гранде по продолжению матча. На 102-й минуте арбитр отправил команды в подтрибунное помещение.



Сообщается, что проблемы с сердцем испытал один из пожилых болельщиков, посетивших матч. Службы безопасности «расчистили» трибуну вокруг него для удобного доступа медицинских работников. Болельщик перенёс инфаркт.

Гол Левандовского. Видеоролик:

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