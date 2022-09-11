Лепс поздравлял Акинфеева, Сафонов грустил, Галицкий наблюдал из VIP. Фото победы ЦСКА

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. В нём встречались ЦСКА и «Краснодар». Встреча закончилась со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об победе над «Краснодаром».



«Знали, что нам будет противостоять серьёзный соперник, который умеет пользоваться пространством. Наша задача была сдержать игроков и не дать пользоваться пространством. Вышли из раздевалки, чуть потеряли концентрацию. Пропущенный гол вернул нас к жизни. Хорошо, уверенно оборонялись и использовали пространство на половине соперника».

ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо».