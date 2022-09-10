Ведущая организация боснийских болельщиков призвала к бойкоту матча с Россией

Организация боснийских футбольных болельщиков BHFanaticos выступила за бойкот товарищеского матча со сборной России. Эта встреча должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Боснийская организация опубликовала в соцсетях соответствующий призыв.



Ранее проведение матча с Россией вызвало резонанс не только в Боснии и Герцеговине, но и во всём мире. Футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре. Однако УЕФА не возразил против проведения подобной встречи, заявив, что товарищеские матчи не входят в компетенцию организации и никак не помешают дальнейшему сотрудничеству УЕФА и Боснии и Герцеговины.

24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией.