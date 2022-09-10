Гол Жиго помог «Марселю» одержать волевую победу над «Лиллем»
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Сегодня, 10 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Марсель» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась волевой победой хозяев — 2:1.
Счёт на 12-й минуте открыл фланговый защитник «догов» Исмаили. На 26-й минуте ответный мяч забил нападающий «Марселя» Алексис Санчес, чилийцу ассистировал Дженгиз Ундер. Победный мяч был забит бывшим защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго на 61-й минуте. Это первый гол Жиго за «Марсель».
Таким образом, после семи туров чемпионата Франции провансальцы набрали 19 очков (на данный момент второе место), а «доги» — 10 (шестое место). В следующем матче турнира «Марсель» сыграет с «Ренном», а «Лилль» — с «Тулузой».
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