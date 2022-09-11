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Индзаги: после матча с «Баварией» мы знали, что нам придётся терпеть

Индзаги: после матча с «Баварией» мы знали, что нам придётся терпеть
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Торино». Встреча закончилась со счётом 1:0. Специалист отметил важность победы после поражения в Лиге чемпионов от «Баварии».

«Это очень важная победа, мы стремились к ней. После матча с «Баварией» мы знали, что нам придётся терпеть. Так и было, мы терпели. Мне понравилось, как наши игроки боролись, они были полны решимости. Выигрывать такие матчи было нужно.

Нам сейчас нужен результат, победы. Такие результаты дают чувство собственного достоинства. От этого мы растём. И для команды это имеет основополагающее значение», — цитирует Индзаги Football Italia.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:

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