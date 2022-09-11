Футбольных болельщиков с флагом Украины не пустили на матч в Словакии

Болельщиков литовского «Жальгириса» с флагом Украины не пустили на матч Лиги конференций со «Слованом», который проходил в Братиславе (Словакия). Встреча команд проходила 8 сентября. Об инциденте сообщил бывший замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.



Охрана стадиона не пропустила фанатов, объяснив, что правила УЕФА разрешают запретить допуск болельщиков с флагами и символами, которые могут привести к конфликтам или угрозе безопасности. Литовские фанаты хотели попасть на стадион с флагами Литвы и Украины.



Ранее стало известно, что болельщиков с флагами Украины не пустили на матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года по баскетболу между командами Венгрии и Литвы (78:88).

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