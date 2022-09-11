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Мелкадзе: было бы неправильно, если бы Захарян сменил гражданство ради «Челси»

Мелкадзе: было бы неправильно, если бы Захарян сменил гражданство ради «Челси»
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался на тему несостоявшегося в летнее межсезонье перехода Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси», в частности, ответив на вопрос о возможной смене спортивного гражданства, которая могла быть сопряжена с трансфером.

«С одной стороны, он делал бы это для своей карьеры, ведь переход в «Челси» – это совсем другой уровень. Но, с другой стороны, было бы неправильно, потому что его всему научили в России, он здесь вырос. Так что у медали две стороны. Нормально ли в нынешнее время спортсмену менять гражданство? Ситуация, как и с Захаряном. Спортсмен хочет развиваться дальше, участвовать в международных турнирах. Но это только с одной стороны», – приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Ранее сам Мелкадзе признался, что задумывается о смене российского гражданства на грузинское с тем, чтобы выступать за сборную Грузии. 25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.

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