Андрей Аршавин рассказал, зачем на этой неделе ездил в Англию

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, зачем посещал Англию на этой неделе.

«Проходил заключительный модуль обучения УЕФА Master for international players для бывших игроков национальных сборных. В ноябре получу сертификат», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, за профессиональную карьеру Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В 2018 году россиянин объявил о завершении карьеры.

После восьми туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 20 очков. На втором месте находится ЦСКА, который также набрал 20 очков, но за девять игр. В текущем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится сегодня, 11 сентября.