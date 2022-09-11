Акинфеев: никогда в жизни не предам ЦСКА – откажусь даже от самых выгодных предложений

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев отмёл гипотетическую возможность продолжить карьеру в каком-либо другом клубе, отвечая на вопрос о том, поступало ли ему предложение из Казахстана.



«Нет, из Казахстана ко мне ни разу не обращались. Доигрывать мне ещё рано, я только что подписал контракт на два года. Это моя команда с детства, и я её никогда в жизни не предам. Я закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений. Как турист в Казахстан приеду, а так – нет», – приводит слова Акинфеева Metaratings.



36-летний Акинфеев провёл всю карьеру в ЦСКА. В составе московского клуба он принял участие уже в 714 матчах во всех турнирах. В 8-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) Игорь провёл трёхсотый «сухой» матч за армейцев.

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