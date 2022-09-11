«Сколько стоит совесть?» Вратарь «Шахтёра» Пятов — о возможном матче России и Боснии

Голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборной России и Боснии и Герцеговины.

«Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины, сколько стоит совесть? Спорт вне политики? Миралем Пьянич и Эдин Джеко – спасибо за позицию», — написал Пятов в своей социальной сети.

Напомним, проведение матча Россия — Босния и Герцеговина запланировано на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге. Отметим, что ранее футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре.

При этом УЕФА не возражал против проведения этого матча, заявив, что товарищеские матчи не входят в компетенцию организации и никак не повлияют на дальнейшее сотрудничество между УЕФА и Боснией и Герцеговиной.