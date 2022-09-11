Зайнутдинов рассказал, как Валерий Карпин собирал на базе жён футболистов

Игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов вспомнил период выступлений за «Ростов» под руководством Валерия Карпина.



«Карпин — настолько топовый тренер, что он на базе собирал жён футболистов и просил их готовить своим мужьям правильную еду вечером, чтобы игроки не набирали вес», – приводит слова Зайнутдинова Metaratings.



Бактиёр Зайнутдинов провёл под руководством Карпина в общей сложности 35 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В августе 2020 года полузащитник сборной Казахстана перешёл в московский ЦСКА.

В текущем сезоне при Владимире Федотове Зайнутдинов выходил в стартовом составе во всех девяти матчах РПЛ и отыграл их все до конца. ЦСКА находится в лидирующей группе, набрав 20 очков, забив 21 гол и пропустив восемь раз.