Пейчинович: РФС стоит договориться с Сербией о матче. Они не кинут, как пытаются боснийцы

Бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» Неманья Пейчинович высказался о возможной отмене товарищеского матча между сборными России с Боснии и Герцеговины.

«Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, проведение матча Россия — Босния и Герцеговина запланировано на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге. При этом футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре.

Также член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге не будет сыгран.