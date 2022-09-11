Пейчинович: РФС стоит договориться с Сербией о матче. Они не кинут, как пытаются боснийцы

Бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» Неманья Пейчинович высказался о возможной отмене товарищеского матча между сборными России с Боснии и Герцеговины.
«Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы», — приводит слова Пейчиновича Sport24.
Напомним, проведение матча Россия — Босния и Герцеговина запланировано на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге. При этом футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре.
Также член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге не будет сыгран.
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