Президент «Динамо» Киев высказался о поведении фанатов «Фенербахче» в матче Лиги Европы

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал поведение болельщиков «Фенербахче» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Сообщалось, что турецкие болельщики кидали бутылки в игроков украинского клуба.

«В футболе такого не должно быть. Я на 100% уверен, что УЕФА отреагирует на это и будет колоссальный штраф. Они вели себя по-хамски и когда мы играли в отборе Лиги чемпионов.

Я абсолютно согласен с Луческу, судья не справился с этой игрой. Когда Шапаренко порвали крестообразные связки это первое нарушение, а второе он дает на Сидорчуке в нашу сторону. Человеку отрывают ногу, а судья не дает никакой карточки. Для этого есть VAR и мне кажется на это должны были обратить внимания.

По поведению фанатов я не буду ничего говорить, потому что оценку им должны дать соответствующие инстанции. Это хамство. На сегодняшний день так себя вести в современном мире невозможно», — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Во втором туре Лиги Европы «Динамо» сыграет с АЕКом.