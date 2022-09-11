Гогниев рассказал, почему Глушаков не вышел в старте на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос, почему полузащитник Денис Глушаков не был включён в стартовый состав на матч 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», а вышел на замену на второй тайм.
«В недельном цикле он пропустил первые три тренировки, у него была небольшая травма. Он индивидуально подготовился и вышел, и усилил игру. Каждый – футболист основного состава, на каждую игру тренер выбирает тактику и у него есть какие-то мысли. Сегодня Гулиева не было в заявке, он заболел. Это наш выбор, мы себе не враги. Выбираем лучших, смотрим, кто как готов. Когда футболист лучше готов физически, то он приносит больше пользы», – приводит слова Гогниева официальный сайт «Химок».
Встреча «Химок» и «Крыльев Советов» завершилась вничью 0:0. На 19-й минуте матча защитник гостей Матео Барач не реализовал пенальти. А заключительный отрезок самарцы проводили в меньшинстве после удаления Романа Ежова.
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