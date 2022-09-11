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Зайнутдинов: приостанавливать контракт с ЦСКА было бы некрасиво

Зайнутдинов: приостанавливать контракт с ЦСКА было бы некрасиво
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, почему не стал приостанавливать контракт с клубом, несмотря на наличие такой возможности.

«Приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво. Давления со стороны Казахстана в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках», – приводит слова Зайнутдинова Metaratings.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами до 30 июня 2023 года.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года, перейдя из «Ростова». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на его счету девять матчей, однако нет ни одного результативного действия.

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