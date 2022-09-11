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Милитао подал в суд на бывшую девушку. Бразилец требует компенсировать ему € 90 тыс

Милитао подал в суд на бывшую девушку. Бразилец требует компенсировать ему € 90 тыс
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Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао подал иск в суд на свою бывшую девушку Каролину Лиму из-за клеветы и оскорблений в социальных сетях, сообщает Splash.

По сведениям источника, футболист заявил, что страдает из-за оскорблений и словесных нападений со стороны подписчиков Лимы. Проблемы между молодыми людьми начались после того, как они расстались. Милитао обвиняет Каролину в подстрекательстве своей аудитории.

Бразилец считает, что его бывшая девушка пытается всеми способами опорочить его репутацию. В исковом заявлении сторона Милитао требует финансовой компенсации в размере € 90 тыс.

Напомним, Милитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, перейдя из «Порту». В текущем сезоне Ла Лиги на счету бразильца три матча за клуб.

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