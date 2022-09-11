Блохин и Беланов призвали футболистов Боснии и Герцеговины не играть с Россией

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в товарищеском матче с Россией.

«В Доме футбола состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола.



Первый вопрос повестки дня, получивший единогласную поддержку, — обращение к руководству ассоциации футбола Боснии и Герцеговины с просьбой отменить решение о проведении товарищеского матча со сборной РФ, который запланирован на 19 ноября на территории России.



Параллельно обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам национальной сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в таком матче.



Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, который отстранил команды из России от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА», — написал Павелко в одной из социальных сетей.

Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку во время эфира: