Источник: «Локомотив» заплатил за Педриньо € 5 млн

Московский «Локомотив» заплатил за игрока «Ред Булл Брагантино» Педро Габриэла (Педриньо) € 5 млн, информирует Globo Esporte.
Согласно сведениям источника, в контракте Педриньо с «Локо» также предусмотрены бонусы для бывшего клуба футболиста.
Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.
«Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является действующий чемпион России «Зенит» (20).
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