Александр Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Лионом»

«Монако» объявил заявку на матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 с «Лионом». В список из 22 футболистов попал российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Дидильон, Линард, Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Якобс, Марипан, Сарр, Вандерсон, Аклюш, Камара, Диатта, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Лукас, Матацо, Бен-Йеддер, Эмболо, Минамино.



Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» — «Лион» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Начало встречи — в 21:45 мск.



«Лион» в шести матчах набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (8) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «ПСЖ» (19).