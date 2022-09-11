Де Лигт рассказал, над чем нужно поработать «Баварии» перед следующей игрой

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением об игре чемпионата Германии со «Штутгартом» (2:2).



«Это была тяжёлая игра, я недоволен результатом. Когда вы играете 2:2, это нехорошо. Мы не реализовали все свои моменты. «Штутгарт» хорошо и компактно оборонялся.



Нам чего-то не хватало, чтобы создавать больше возможностей и использовать свои моменты. Над этим нам следует поработать перед следующей игрой», — цитирует ди Лигта официальный сайт «Баварии».



Напомним, Де Лигт перешёл в «Баварию» в прошедшее межсезонье и провёл за новый клуб пять матчей в Бундеслиге. В одной из игр футболист отметился голом.



После шести туров команда из Мюнхена возглавляет таблицу, набрав 12 очков. Столько же баллов набрали «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Отметим, что «Фрайбург» провёл на один матч меньше.

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