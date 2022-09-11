Карпин: лично у меня нет никакого понимания по допуску России к отбору Евро-2024
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него нет понимания в вопросе возможного допуска или недопуска россиян к отбору на чемпионат Европы – 2024.
«Что будет с решением УЕФА по допуску сборной России к отбору Евро-2024? Лично у меня нет никакого понимания», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Напомним, жеребьёвка отборочного турнира на Евро-2024 пройдёт уже 9 октября. Осенью 2022 года сборная Россия проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых сыграет товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной, Кыргызстаном и Ираном.
Ранее стало известно, что футболисты сборной Боснии, в том числе и капитан команды Эдин Джеко, выступили против проведения встречи с российской национальной командой.
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