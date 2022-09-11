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Хавбек ЦСКА Мухин: не расстроился, что не попал в состав сборной. Считаю, я хуже других

Хавбек ЦСКА Мухин: не расстроился, что не попал в состав сборной. Считаю, я хуже других
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о непопадании в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.

«Не расстроился, что не попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи. Считаю, что я хуже тех, кого вызвали, вот и всё. Это нормально», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана и домашнего матча с национальной командой Боснии и Герцеговины.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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