Полузащитник ЦСКА Мухин рассказал, давит ли на него непопадание в основной состав
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своих ощущениях от непопадания в основной состав московского клуба.
«С чем связано моё непопадание в основной состав ЦСКА? Не знаю, с чем это связано. Может быть, это ротация. На меня это никак не давит», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Накануне ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве, завершилась со счётом 4:1.
Московский клуб набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (20).
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