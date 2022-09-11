Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов назвал закономерным результатом ничью с «Химками»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвёл итоги матча с «Химками» в девятом туре Российской Премьер-Лиги.



«Игра получилась тяжёлой. Мы знали, что «Химки» неудачно выступали в последних матчах, поэтому всем были нужны очки. Больше получилась не игра, а битва. «Крылья Советов» и «Химки» показали не лучшую игру, поэтому это боевая ничья. С чем связано то, что отдали инициативу во втором тайме? Нам не всегда удобно играть, когда мы контролируем мяч. Иногда мы пытаемся на сильных качествах отойти назад, чтобы было больше пространства. Наверное, так нам удобнее атаковать. Может быть, «Химки» во втором тайме добавили. Я был на поле, но со стороны всегда виднее. В целом игра была равна – результат закономерен», – передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.