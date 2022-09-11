«Урал» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Торпедо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Михаил Черемных (Пермь).



«Торпедо» набрало одно очко в восьми матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).