Карпин: матч России с Ираном пройдёт либо в Тегеране, либо в Дохе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч с национальной командой Ирана состоится либо в Тегеране (столица Ирана), либо в Дохе (столица Катара).
«Состоится ли товарищеский матч с Ираном? Да, игра должна состояться. Что касается переноса тура Кубка — это вопрос РФС и РПЛ. Лига и РФС, насколько знаю, этот вопрос рассматривают.
Игра с Ираном может пройти только в Тегеране или Дохе? Да. Либо там, либо там», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Напомним, осенью 2022 года сборная Россия проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых должна сыграть товарищеские матчи с Боснией и Герцеговиной, Кыргызстаном и Ираном. Ранее стало известно, что футболисты сборной Боснии, в том числе и капитан команды Эдин Джеко, выступили против проведения встречи с российской национальной командой.
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