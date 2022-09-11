Мелкадзе: хотелось бы, чтобы Карпин обратил на меня внимание

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в поделился мнением о расширенном составе сборной России на ближайшие сборы перед контрольной встречей с командой Киргизии.
«Интересный состав. Да, много молодых, но, наверное, тренер хочет попробовать их заиграть.
Рассчитываю ли, что Карпин обратит на меня внимание? Конечно, хотелось бы. Буду стараться. Но пока контактов с тренерским штабом сборной не было.
Заслуженно ли в сборной Макарчук? Конечно, заслуженно. Он работает на тренировках и вне тренировок, постоянно трудится. Элементарно будет сказано, но он не ест сладкое, газировку не пьёт. Так не только в недельном цикле, но и в выходные дни, в целом по жизни. Он очень серьёзно относится к диете.
Ест ли хотя бы Хинкали? Мне кажется, ест, но редко. Он следит за своей физической формой. Когда снимает майку, это сразу видно. Не Роналду, конечно, но почти», – цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».
- 11 сентября 2022
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