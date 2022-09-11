Фаулер — о Поттере в «Челси»: в АПЛ есть тенденция недооценивать собственных тренеров

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси».
«Конечно, Поттер должен был соглашаться на работу в «Челси». Он поступил правильно. Но я понимаю, почему люди говорят, что ему следует с осторожностью приступать к работе в клубе, у которого есть очевидные проблемы со стабильностью в тренерском штабе, с руководством и в раздевалке. Но это футбол. Не переходить в «Челси», потому что через два года тебя могут уволить? Если бы вы так думали, то никогда не стали бы тренером.
Я искренне надеюсь, что у Поттера всё получится. Это важное назначение, потому что в АПЛ существует тенденция недооценивать уровень наших собственных тренеров. Надеюсь, ему дадут время. Он будет работать с одними из лучших футболистов мира, которые в настоящее время не чувствуют себя командой. Связи не налаживаются в одночасье, это подтвердят даже Гвардиола и Клопп», — приводит слова Фаулера Mirror.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
- 11 сентября 2022
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
18:57