«Факел» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Локомотив».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).