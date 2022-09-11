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Чалов: в игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу

Чалов: в игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал назначение трёх пенальти в ворота «Краснодара» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (4:1).

«В игре с «Краснодаром» все пенальти были по делу», – цитирует Чалова Sport24.

Напомним, в этой встрече армейцы трижды били пенальти, причём один из них даже перебивали. Отметим, что Чалов также сумел реализовать один удар с 11-метровой отметки.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в таблице, набрав 20 очков. Столько же баллов и у петербургского «Зенита», возглавляющего таблицу, однако сине-бело-голубые ещё не провели свою встречу девятого тура РПЛ.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл девять матчей в Премьер-Лиге и отметился пятью забитыми мячами.

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