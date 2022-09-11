Мостовой: не вижу, чтобы «Ростов» хорошо играл. Но на выезде «Спартаку» будет тяжело

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Ростов» – «Спартак», который состоится сегодня, 11 сентября, в 19:45 мск.



«Ростов» выглядит именно боевой командой. Многие говорят, что «Ростов» играет как-то хорошо, но что-то не вижу этого. Вижу, например, как в последнем туре с «Торпедо» им дали пенальти, которого и не было, да и до этого не всё нормально было. По-моему, «Ростов» — команда, которая больше всех бьёт пенальти. На данный момент «Спартак» и «Ростов» равны. У «Ростова» есть преимущество в мотивации и домашнем поле. На выезде «Спартаку» будет тяжело.



Поражение от «Зенита» точно немного отрезвило «Спартак». Сильным-то командам как «Динамо», «Зенит» «Спартак» проигрывал. Обыграли «Факел», «Урал», «Оренбург». Все же видят таблицу, где эти команды находятся. Их и должны были обыгрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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