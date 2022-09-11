Рамирес: «Краснодар» хотел выиграть у ЦСКА, но три пенальти. Что тут ещё сказать?
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4).
«Футбол таков — мы хотели выиграть у ЦСКА. Тяжёлая игра, но три пенальти. Что тут ещё можно сказать? Мой гол? Я не удивлён, что забил с правой ноги. На тренировках я бью ей так же хорошо, как и левой. Никаких проблем.
Сейчас только начало чемпионата. Мы наверху с другими клубами, бьёмся за то, чтобы там остаться. Мы должны быть сфокусированы на этом — это наша главная цель», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский клуб набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Краснодар» (17) — на третьем месте.
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