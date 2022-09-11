Стало известно, что сказал Федотов в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, на котором запечатлена послематчевая речь главного тренера Владимира Федотова по итогам игры 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1). Напомним, армейцы победили «быков», реализовав три пенальти.
«Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство — всё здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» — сказал Владимир Федотов на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице чемпионата России «Зенит». Однако у сине-бело-голубых есть ещё матч в запасе, чтобы единолично вернуть себе статус единоличного лидера. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.
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