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Источник: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну и продолжит следить за игроком

Источник: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну и продолжит следить за игроком
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Атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему входит в список трансферных целей лондонского «Челси». «Аристократы» сохраняют интерес к перспективному россиянину и будут следить за игроком в ближайшие месяцы, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, летом «Челси» не успел достигнуть полной договорённости с московским «Динамо», но личные условия контракта с самим Захаряном были согласованы на 100%.

Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян едва не перешёл в лондонский «Челси», но трансфер в последний момент сорвался. «Аристократы» предложили за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия трансферного периода.

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