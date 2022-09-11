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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:45 Мск
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Баженов: для «Спартака» матчи с «Ростовом» Карпина — уже историческое противостояние

Баженов: для «Спартака» матчи с «Ростовом» Карпина — уже историческое противостояние
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Мне кажется, поражение от «Зенита» не должно выбить «Спартак» из колеи. Был сильный соперник, уступили по делу. Нужно играть в свою игру. Единственное, что беспокоит всех, в том числе и главного тренера — это большое количество травм. Конечно, в долгую команда потеряет в качестве. Команда может начать терять очки, потому что будет не хватать тех игроков, что могли делать разницу. Это не очень приятно. Хочется посмотреть, как Абаскаль справится с этой проблемой. Это показатель тренера — то, как он выходит из ситуации, как реагируют ребята.

С «Ростовом» будет одна из показательных игр. Остался ли тот «Спартак», который мы видели, или всё-таки пойдёт незначительный спад? Будет очень сложный матч. С «Ростовом» всегда трудно, матчи с командой Карпина уже стали принципиальными. Валерий Георгиевич долгое время работал в «Спартаке», можно сказать, это уже историческое противостояние. Есть ощущение, что «Спартак» не проиграет, хотя победить будет сложно. Думаю, будет ничья», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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