Игрок «Краснодара» Сорокин: все пенальти с ЦСКА по делу. Важнее, что мы играли плохо
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин подвёл итоги матча девятого тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:4). По ходу матча армейцы три раза били пенальти в ворота краснодарцев, а один из ударов был перебит.
«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, и ЦСКА бы нас догонял, а судьи убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 20 очков и сравнялся с лидирующим «Зенитом» по этому показателю. Однако сине-бело-голубые ещё не провели свою встречу девятого тура РПЛ.
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