Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Сорокин: не понимаю, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы за всеми следить

Игрок «Краснодара» Сорокин: не понимаю, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы за всеми следить
Комментарии

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением о введении Fan ID в России.

«Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идёт на пользу гостевым командам. Очень печально, что ребята бойкотируют матчи. Надеюсь, что ситуация разрешится. У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Сорокин провёл два матча в Российской Премьер-Лиге.

На данный момент «Краснодар» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на три балла. Правда, сине-бело-голубые ещё не провели свой матч девятого тура РПЛ.

Следующий матч РПЛ «Краснодар» проведёт с «Химками» 18 сентября. До этого команда сыграет с «Локомотивом» в Кубке России.

Новость по теме
Игрок «Краснодара» Сорокин: все пенальти с ЦСКА по делу. Важнее, что мы играли плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022