Игрок «Краснодара» Сорокин: не понимаю, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы за всеми следить

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением о введении Fan ID в России.



«Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идёт на пользу гостевым командам. Очень печально, что ребята бойкотируют матчи. Надеюсь, что ситуация разрешится. У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В текущем сезоне Сорокин провёл два матча в Российской Премьер-Лиге.



На данный момент «Краснодар» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на три балла. Правда, сине-бело-голубые ещё не провели свой матч девятого тура РПЛ.



Следующий матч РПЛ «Краснодар» проведёт с «Химками» 18 сентября. До этого команда сыграет с «Локомотивом» в Кубке России.