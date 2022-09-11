«Я не был первым, кто предал». Тотти — о разрыве с женой после 20 лет совместной жизни

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о причинах расставания с Илари Блази после 20 лет совместной жизни.
«То, что я первым предал её — неправда. Я прочитал слишком много различных домыслов за последние недели, некоторые из них нанесли ущерб моим детям. Достаточно.
У меня был тяжёлый период в жизни, я пристрастился к азартным играм. Потом мой отец умер от коронавируса. И именно тогда, когда я больше всего нуждался в жене, её не было рядом. У меня тоже есть недостатки, я должен был уделять ей больше внимания. В сентябре прошлого года начали появляться слухи: посмотрите, у Илари появился ещё один. Я находил в её телефоне сообщения в духе «Давай встретимся в отеле».
Илари забрала мою коллекцию часов и опустошила банковские ячейки вместе со своим отцом. Она стремится забрать всё. Но я сосредоточен на защите детей, которых люблю больше, чем себя. Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — приводит слова Тотти Corriere della Sera.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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