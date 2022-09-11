«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Локомотив». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд на матч:

«Факел»: Свинов, Черов, Суслов, Морозов, Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири, Дмитриев, Аппаев, Гонгадзе.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Керк, Камано, Игнатьев.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).