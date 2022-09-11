«Челси» не согласовывал личный контракт с Арсеном Захаряном

«Челси» ещё не обсуждал условия личного контракта с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Личный контракт игрока ещё не обсуждался, но стороны думают, что это не станет проблемой. Сейчас клубы работают над тем, чтобы найти вариант для перевода денег и зафиксировать сделку на бумаге. Переговорный процесс продолжается», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну, которого не смог подписать в летнее трансферное окно.
Напомним, летом «Челси» предложил за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия трансферного периода.
- 11 сентября 2022
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