«Зенит» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Александр Богданов (Верея). В роли резервного рефери выступит Иван Сараев (Санкт-Петербург).



«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (20) и «Краснодар» (17).