Широков: если «Спартак» взял Мевлю, тогда и я ещё смогу. И Погребняк ещё в форме

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о приобретении защитника Михи Мевли московским «Спартаком».
«Селекция «Спартака»? Ну, тогда я ещё смогу, если Мевлю берут. Погребняк ещё в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет. У Литвинова травма, но это три недели. Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.
Что надо было усилить «Спартаку»? Нужно шлифовать ту игру, которая появилась. Например, Хлусевича много критиковали, в том числе и я. Он прибавил в передачах. Разговоры о Гаджимурадове? При всём уважении, он не лидер даже «Урала», для чего его брать?» – цитирует Широкова «РБ Спорт».
- 11 сентября 2022
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