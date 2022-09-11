«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московское «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 71-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, прерывая навес в штрафную, сыграл головой и вынес мяч точно на румынского футболиста — Бикфалви первым касанием подработал мяч под удар, а вторым отправил его в ворота. На 84-й минуте Бикфалви оформил дубль. Таким образом, «Урал» добился первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Урал» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).
- 11 сентября 2022
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