Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»

«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»
Комментарии

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московское «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 71-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, прерывая навес в штрафную, сыграл головой и вынес мяч точно на румынского футболиста — Бикфалви первым касанием подработал мяч под удар, а вторым отправил его в ворота. На 84-й минуте Бикфалви оформил дубль. Таким образом, «Урал» добился первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Урал» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Бикфалви – 70'   2:0 Бикфалви – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022