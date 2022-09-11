Масалитин — о заявлении «Краснодара»: ЭСК вынесет свой вердикт. Думаю, вопросов не будет

Советский и российский футболист Валерий Масалитин поделился мнением о заявлении «Краснодара» о судействе в матче с ЦСКА.
«Сначала ЭСК должен выдать своё заключение по трём пенальти, а после уже надо обращаться, если этого захочет «Краснодар». Что касается этих коэффициентов, которые прыгают, то это надо обратиться в букмекерскую контору и спросить у них, почему коэффициенты падают.
В первом пенальти Чалов заваливался, но при этом получил удар в колено. Это нарушение. Нарушение внутри штрафной — это пенальти. Во втором пенальти — да, один сыграл в мяч, но шёл прямой ногой. Разобрались, что было нарушение, назначили пенальти. А по третьему пенальти вопросов вообще быть не должно. ЭСК вынесет свой вердикт, и думаю, что вопросов не будет.
Понятно, что не каждый отважится назначить три пенальти в одной игре. Если бы он назначал эти пенальти без просмотра VAR, без консультации с теми, кто сидит за мониторами, тогда было бы всё понятно. Раньше такие ставили, особенно в Закавказье. Там вообще не разбираются в правилах: сколько захотят — столько назначат пенальти», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 сентября 2022
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