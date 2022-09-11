Матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» перенесён на 14 сентября

УЕФА на официальном сайте объявил о переносе матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Рейнджерс» — «Наполи».



Встреча, которая была запланирована на 13 сентября, состоится 14 сентября. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.



Болельщики «Наполи» не будут допущены на стадион «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Из соображений спортивной справедливости фанаты «Рейнджерс» также не смогут посетить ответный матч с «Наполи» в Италии. УЕФА призвал болельщиков отнестись к этой чрезвычайной ситуации с уважением и пониманием.



Матч команд этих клубов в Юношеской лиге УЕФА также перенесён с 13 на 14 сентября.

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