Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» перенесён на 14 сентября

Матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи» перенесён на 14 сентября
Комментарии

УЕФА на официальном сайте объявил о переносе матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Рейнджерс» — «Наполи».

Встреча, которая была запланирована на 13 сентября, состоится 14 сентября. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.

Болельщики «Наполи» не будут допущены на стадион «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Из соображений спортивной справедливости фанаты «Рейнджерс» также не смогут посетить ответный матч с «Наполи» в Италии. УЕФА призвал болельщиков отнестись к этой чрезвычайной ситуации с уважением и пониманием.

Матч команд этих клубов в Юношеской лиге УЕФА также перенесён с 13 на 14 сентября.

Новость по теме
Дэвид Бекхэм отреагировал на уход из жизни королевы Елизаветы II
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022