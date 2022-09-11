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«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева

«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева
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Футбольный клуб «Ахмат» на официальном сайте объявил об отставке своего главного тренера Андрея Талалаева. Готовить команду к ближайшим матчам будет Юрий Нагайцев.

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев», — написала пресс-служба грозненского клуба.

В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Андрея Талалаева набрал 11 очков. Сейчас «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице.

Отметим, что Талалаев был уволен с поста наставника «Ахмата» после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом» (1:3).

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